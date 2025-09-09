كتب- محمد خيري:

يحل اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني المصري، ضيفا ثقيلا على نظيره بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتنطلق مباراة مصر وبوركينا فاسو، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء بالعاصمة واجادوجو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضع منتخب مصر قدمًا في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج الفوز في مباراة الليلة أمام بوركينا فاسو، حتى يضمن التأهل.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 19 في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية

1- مصر، 7 مباريات، 19 نقطة

2- بوركينا فاسو، 7 مباريات، 14 نقطة

3- غينيا بيساو، 8 مباريات، 10 نقاط

4- سيراليون، 7 مباريات، 9 نقاط

5- إثيوبيا، 7 مباريات، 6 نقاط

6- جيبوتي، 8 مباريات، نقطة وحيدة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

وتقرر أن تنقل مباراة مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، في السابعة مساء اليوم، بشكل مجاني على قناتين.

حيث سيتم نقلها على قناة أون تايم سبورت 1، بوجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ونفس الأمر سيتم نقلها مجانا على قناة إم بي سي مصر 2.