كتب - محمد الميموني:

شهدت منافسات يوم أمس الإثنين، بتصفيات كأس العالم لموسم 2026 عددًا من المباريات الهامة وفوز بعض المنتخبات المشاركة ببطاقات الصعود إلى نهائيات كأس العالم.

ونعرض لكم خلال السطور التالية نتائج مباريات يوم أمس الإثنين كالتالي:

نتائج تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

⁃ منتخب موزمبيق يفوز على بوتسوانا بنتيجة ٢/٠

⁃ منتخب تونس يفوز على منتخب غينينا الاستوائية بنتيجة ١/٠

⁃ منتخب المغرب يفوز على منتخب زامبيا بنتيجة ٢/٠

⁃ منتخب الجزائر و غينيا انتهت بالتعادل السلبي

⁃ منتخب غينيا بيساو يفوز على جيبوتي بنتيجه ٢/٠

⁃ منتخب أوغندا يفوز على الصومال بنتيجه ٢/٠

⁃ منتخب غانا يفوز على منتخب مالي بنتيجة ١/٠

⁃ منتخب ليبيا يفوز على منتخب إيسواتيني بنتيجة ٢/٠



نتائج تصفيات كأس العالم أوروبا

⁃ منتخب كوسوفو يفوز على السويد بنتيجة ٢/٠

⁃ منتخب الدنمارك يفوز على اليونان بنتيجة ٣/٠

-منتخب إسكتلندي يفوز على منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢/٠

⁃ منتخب سويسرا يفوز على منتخب سلوفينيا بنتيجة ٣/٠

⁃ منتخب إيطاليا يفوز على منتخب الكيان بنتيجة ٥/٤

⁃ منتخب كرواتيا يفوز على منتخب الجبل الأسود بنتيجة ٤/٠

⁃ منتخب جزر فارو يفوز على منتخب جبل طارق بنتيجة ١/٠

اقرأ أيضًا:

"شيكابالا بالاستديو التحليلي".. قناة جديدة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مع MBC

النني ليس الأول.. لاعبون كرة قدم مصريون تزوجوا أكثر من مرة في عام 2025 ( صور)



