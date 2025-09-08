مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غينيا الاستوائية

- -
16:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة

10:55 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
    مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    مباراة مصر وإثيوبيا
    مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    مران منتخب مصر الختامي استعداداً لإثيوبيا
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (3)
كتب- محمد خيري:

تقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد منتخب مصر، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الوطني المصري، الفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي، واقترب الفراعنة بشكل كبير من التأهل لكأس العالم 2026.

بيان الاتحاد الإثيوبي

وأوضح الاتحاد الأثيوبي عبر موقع الرسمي، تقديم شكوى رسمية بشأن سوء سلوك خطير وقع خلال مباراة مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف البيان: أولًا استخدام مؤشرات الليزر، خلال المباراة، وتحديدًا خلال ركلتي جزاء حاسمتين، تعرض لاعبونا، وخاصة حارس مرمى الفريق، لاستخدام مؤشرات الليزر من قبل الجماهير في الملعب، وقد أثر هذا السلوك بشكل كبير على تركيزهم وأدائهم، مما أثر سلبًا على نزاهة المباراة ونزاهتها، ووفقًا للوائح سلامة وأمن ملاعب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتابع البيان: ثانيًا عدم احترام النشيد الوطني، حيث أنه بالإضافة إلى ما سبق، لاحظنا بقلق بالغ أنه أثناء عزف النشيد الوطني الإثيوبي، أزعج مشجعو الدولة المُضيفة الأجواء بالصافرات والهتافات الاستهجانية وغيرها من أشكال عدم الاحترام المسموعة، يُخالف هذا قانون الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأختتم البيان: يتعارض هذا السلوك مع قيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتمثلة في الاحترام واللعب النظيف والكرامة المتبادلة بين الفرق الوطنية.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم مصر وإثيوبيا
