موعد مباريات النادي الأهلي في شهر سبتمبر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة عدد من الفرق القوية خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء فترة توقف الدوري بسبب مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم.

ويأمل الأهلي في استعادة ثقة جماهيره الغاضبة، خاصة في ظل النتائج المخيبة للآمال منذ انطلاق الموسم، والتي لا تليق باسم وتاريخ القلعة الحمراء.

وفي أعقاب التراجع الكبير في الأداء والنتائج، قررت إدارة النادي الأهلي الاستغناء عن المدير الفني خوسيه ريبيرو، وتعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا، في محاولة لتصحيح المسار وعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من أربع مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراة، وهي أسوأ انطلاقة للنادي الأهلي في تاريخه بالدوري المصري.

ويحاول النادي الأهلي تحقيق نتائج إيجابية تعيد الروح للفريق وترضي جماهيره، خاصة أن الخصوم في هذه المرحلة يتمتعون بمستوى فني مرتفع.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته بعد التوقف يوم 14 سبتمبر، بعد أن كانت آخر مواجهة له أمام بيراميدز في 30 أغسطس الماضي، والتي انتهت بخسارة الأهلي بهدفين دون رد.

ويواجه الأهلي في شهر سبتمبر كل من:

إنبي ضد الأهلي - 14 سبتمبر - 8:00 مساء

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 19 سبتمبر - 8:00 مساء

حرس الحدود ضد الأهلي - 23 سبتمبر - 5:00 مساء

الأهلي ضد الزمالك - 29 سبتمبر - 8:00 مساء