رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد بشكل رسمي مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الحالية كونه لاعب حر.

ووقع حمزة المثلوثي على عقود انضمامه للنادي التونسي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، عقب رحيله من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد المثلوثي إلى نادي الصفاقسي، بعد 5 مواسم من رحيله عن صفوف الفريق، بعدما انضم إلى صفوف نادي الزمالك، في موسم 2020، في صفقة انتقال حر.

وتعرض حمزة المثلوثي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في آخر مواسمه مع نادي الزمالك، وهو ما دعى لرحيله عن النادي الأبيض.

وخاض حمزة المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف آخرين.

وفي المقابل، توج اللاعب التونسي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.