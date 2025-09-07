مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. الصفاقسي التونسي يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك السابق

02:25 م الأحد 07 سبتمبر 2025

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلن نادي الصفاقسي التونسي، التعاقد بشكل رسمي مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الحالية كونه لاعب حر.

ووقع حمزة المثلوثي على عقود انضمامه للنادي التونسي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، عقب رحيله من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد المثلوثي إلى نادي الصفاقسي، بعد 5 مواسم من رحيله عن صفوف الفريق، بعدما انضم إلى صفوف نادي الزمالك، في موسم 2020، في صفقة انتقال حر.

وتعرض حمزة المثلوثي، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في آخر مواسمه مع نادي الزمالك، وهو ما دعى لرحيله عن النادي الأبيض.

وخاض حمزة المثلوثي 153 مباراة رفقة الصفاقسي، حيث سجل 5 وصنع 6 أهداف آخرين.

وفي المقابل، توج اللاعب التونسي بـ 6 ألقاب مع نادي الزمالك، حيث حصل على لقبي دوري ومثلهما كأس مصر، ولقب كونفدرالية، وسوبر أفريقي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الصفاقسي التونسي الزمالك نادي الزمالك حمزة المثلوثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة