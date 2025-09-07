مباريات الأمس
"ميهمنيش ومحدش ليه دعوة بعلاقتي بيهم".. تعليق ناري من شوبير على رد فعل الحضري

01:30 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
    عصام الحضري
    شوبير والحضري
    عصام الحضري
    عصام الحضري وزوجته
    احتفال عصام الحضري
    عصام الحضري يحتفل فوق العارضة
    احتفال عصام الحضري فوق العارضة
كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على اعتذار عصام الحضري، مدرب حراس منتخب المحليين، عن الفيديو الذي نشره خلال الأيام الماضية ومعه أحمد حسن قائلا "العميد الأصلي".

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كابتن عصام الحضري اعتذر أمس عن الفيديو الذي نشره في الفترة الماضية ومعاه أحمد حسن".

وأضاف: "الحضري طلع اعتذر وأكد أن الفيديو الذي نشره لم يكن في وقته المناسب وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأوضح أنه يكن كل الاحترام والتقدير للكابتن حسام حسن. وبالتالي الأزمة انتهت وتم إغلاق هذا الملف تمامًا".

وأضاف: "أنا أثرت الموضوع فقط من أجل التكاتف والالتفاف حول المنتخب، والحمد لله الأمور انتهت ولن نفتحها مرة أخرى".

واختتم تصريحاته: "ميهمكش أنا علاقتي أيه بالحضري أو الناس اللي معاه، وميهمنيش مصلحتي دلوقتي، الأهم هي مصلحة المنتخب الوطني".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحضري شوبير الحضري وشوبير عصام الحضري أحمد شوبير
