أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا على منع أسرته من زيارة قبره

11:53 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  عرض 25 صورة
كتب- محمد عبدالهادي:

تحدثت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، عن حقيقة ما تردد عن غلق مدفن زوجها ومنع أسرته من زيارة المقابر، بجانب ردها على المطالبات بتشريح جثته.

وقالت هبة التركي في تصريحات تلفزيوني عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء أمس السبت:"أنا اتفاجئت مؤخرًا برفع قضية للمطالبة بتشريح جثة إبراهيم شيكا، وأنا واثقه في القضاء وعارفه أنه هيظهر الحقيقة وإذا كان إبراهيم هيخرج يتشرح برائتي هتبان واإذا مكنش هيخرج كده كده القضاء هيجيب الحقيقة من أولها لأخرها".

وواصلت: "خرج كلام إني منعت أهله وأسرته من دخول المقابر وزيارة إبراهيم شيكا، كل ده محصلش وكل ده لإثارة التريند دائمًا".

وأردفت: "اتهموني بغلق المدفن الخاص بزوجي إبراهيم شيكا، وحابه أوضح أن المدافن من الطبيعي أن تكون مغلقة بالقفل وهو حال كل المدافن هناك في العبور، لا أحد يتركها مفتوحة".

وأتمت التركي تصريحاتها بـ: "المفتاح مع حارس المدفن، ولو تواصلوا معي وأبلغوني كنت سأتواصل مع حارس المقابر ويفتح لهم المدفن ولكن هذا لم يحدث".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا وزوجته إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا هبة التركي
