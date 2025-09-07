مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
21:45

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

"بطلوا هجص".. رئيس وادي دجلة يحسم الأحق بلقب العميد

12:03 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أثار ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، جدلاً واسعاً برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علّق على الجدل الدائر حول الأحق بلقب العميد في الكرة المصرية.

ونشر ماجد سامي صورة لرونالدو من مباراة البرتغال وأرمينيا عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت مذيلاً إياها بتعليق طرف: "قالك عميد أصلي وعميد فالصو.. عميد مين ياض منك له، أنا العميد بـ222 مباراة دولية، أنا الأسطورة اللي بجد.. بطلوا هجص علينا"، في إشارة إلى الرقم التاريخي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب مشاركة دولية.


IMG_7965

وفي المقابل، كتب عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، منشورًا في وقت سابق يحمل عبارات:"إحنا عندنا اتنين عميد في مصر، الكابتن حسام حسن وأحمد حسن، ودي حاجة نفتخر بيها كشعب مصر".

وأضاف الحارس الأسطوري:"توقيت الفيديو اللي نزلته كان غلط، لكن نيتي ما كانتش وحشة، ولو حصل سوء فهم فأنا بعتذر".

نتيجة مباراة البرتغال وأرمينيا

وسجل رونالدو هدفين في فوز البرتغال بخماسية نظيفة على نظيره الأرميني خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وادي دجلة رئيس نادي وادي دجلة ماجد سامي عصام الحضري كريستيانو رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)