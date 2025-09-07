"بطلوا هجص".. رئيس وادي دجلة يحسم الأحق بلقب العميد

كتب - نهى خورشيد

أثار ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، جدلاً واسعاً برسالة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علّق على الجدل الدائر حول الأحق بلقب العميد في الكرة المصرية.

ونشر ماجد سامي صورة لرونالدو من مباراة البرتغال وأرمينيا عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت مذيلاً إياها بتعليق طرف: "قالك عميد أصلي وعميد فالصو.. عميد مين ياض منك له، أنا العميد بـ222 مباراة دولية، أنا الأسطورة اللي بجد.. بطلوا هجص علينا"، في إشارة إلى الرقم التاريخي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب مشاركة دولية.







وفي المقابل، كتب عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، منشورًا في وقت سابق يحمل عبارات:"إحنا عندنا اتنين عميد في مصر، الكابتن حسام حسن وأحمد حسن، ودي حاجة نفتخر بيها كشعب مصر".

وأضاف الحارس الأسطوري:"توقيت الفيديو اللي نزلته كان غلط، لكن نيتي ما كانتش وحشة، ولو حصل سوء فهم فأنا بعتذر".

نتيجة مباراة البرتغال وأرمينيا

وسجل رونالدو هدفين في فوز البرتغال بخماسية نظيفة على نظيره الأرميني خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.