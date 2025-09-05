عزز منتخب مصر لصدارته لجدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإثيوبي.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت منافسات المجموعة ذاتها قد شهدت فوز بوركينا فاسو بسداسية نظيفة على منتخب جيبوتي وتعادل سيراليون بهدف لمثله مع منتخب غينيا بيساو.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

1) مصر: 19 نقطة

2) بوركينا فاسو: 14 نقطة

3) سيراليون: 9 نقاط

4) غينيا بيساو: 7 نقاط

5) إثيوبيا: 6 نقاط

6) جيبوتي: 1 نقطة

