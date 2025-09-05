مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

11:56 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
    مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    حسام حسن
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
    مباراة مصر وإثيوبيا (3)
    مباراة مصر وإثيوبيا
    حكم مباراة مصر وإثيوبيا
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (3)
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    مباراة مصر وإثيوبيا (2)
    منتخب إثيوبيا
    حسام حسن (1)
عزز منتخب مصر لصدارته لجدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الإثيوبي.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على نظيره الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت منافسات المجموعة ذاتها قد شهدت فوز بوركينا فاسو بسداسية نظيفة على منتخب جيبوتي وتعادل سيراليون بهدف لمثله مع منتخب غينيا بيساو.

جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا

1) مصر: 19 نقطة
2) بوركينا فاسو: 14 نقطة
3) سيراليون: 9 نقاط
4) غينيا بيساو: 7 نقاط
5) إثيوبيا: 6 نقاط
6) جيبوتي: 1 نقطة

ترتيب مجموعة منتخب مصر منتخب مصر نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا مباراة منتخب مصر اليوم مصر وإثيوبيا
