مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 6
19:00

بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

0 3
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

0 0
22:00

إثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

1 0
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

1 0
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

0 0
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

0 1
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

"مصطفى محمد بديلاً".. أسامة فيصل يقود هجوم مصر أمام إثيوبيا

08:50 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة إثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أسامة فيصل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

تشكيل منتخب مصر مباراة مصر وإثيوبيا القناة الناقلة قنوات إذاعة مباراة مصر وإثيوبيا منتخب مصر أسامة فيصل مصر وإثيوبيا
