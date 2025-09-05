كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة إثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة نظيره الإثيوبي.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيجيه"، أسامة فيصل.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

وتنقل قناة أون سبورت مجانًا أحداث مباراة مصر وإثيوبيا باستديو تحليلي يقوده إبراهيم عبدالجواد ينطلق عند التاسعة مساءً رفقة أيمن يونس ومحمد فضل وحسني عبدربه كمحللين.

المعلقون على مباراة مصر وإثيوبيا

وينقل محمد الكواليني أحداث مباراة مصر وإثيوبيا صوتيًا عبر القناة الصوتية الأولى فيما يتواجد زميله محمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مصر وإثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته قبل المباراة برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو الوصيف الذي خاض مباراة الجولة السابعة، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

