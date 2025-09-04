كتب - نهى خورشيد

حذف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس بيان اعتذاره لجماهير الأحمر الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاء حذف البيان بعد معاقبة مجلس إدارة النادي الأهلي لـ زيزو بتغريمه مبلغ مالي، في ظل عدم حصوله على إذن قبل استخدام السوشيال ميديا.

وكان زيزو نشر البيان الآتي..

جماهير الأهلي العظيمة، أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصا إنها فرصة لا تأتي كثيرا ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله ولذلك.

الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكك، ولا تليق بمكانة نادينا الكبير، لقد قصّرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء.

أعترف أن ما قُدِّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرّف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا، لكنّ الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام.

أعدكم أن هذا التقصير لن يتكرر، وأن المرحلة القادمة ستكون ردًّا عمليًا يليق بكم ويعيد الأهلي إلى موقعه الطبيعي في الصدارة، منافسًا على كل بطولة، مصدرًا للفخر دائمًا وأبدًا.

ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملك من جهد وعرق لأكون جديرًا بهذه الأمانة، ولأفي بحقكم علينا، أنتم السند والداعم في كل الظروف، نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات، الأهلي فوق الجميع.

والجدير بالذكر أن زيزو يتواجد حالياً ضمن مسعكر منتخب مصر، استعداداً لمواجهة إثيوبيا غداً ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.