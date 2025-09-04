عقب تعادل غينيا بيساو وسيراليون.. ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة غينيا بيساو وسيراليون، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الأولى بالتصفيات رفقة كل من غينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، في حين يستعد لخوض مباراة مهمة أمام إثيوبيا الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 6 نقاط، كما يتذيل الترتيب جيبوتي برصيد نقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا

1- مصر 16 نقطة.

2- بوركينا فاسو 11 نقطة

3- سيراليون 9 نقاط

4- غينيا بيساو 7 نقاط

5- إثيوبيا 6 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة