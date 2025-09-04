مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
03:30

تشيلي

عقب تعادل غينيا بيساو وسيراليون.. ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أفريقيا

10:09 م الخميس 04 سبتمبر 2025

10:09 م الخميس 04 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة غينيا بيساو وسيراليون، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الأولى بالتصفيات رفقة كل من غينيا بيساو وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، في حين يستعد لخوض مباراة مهمة أمام إثيوبيا الذي يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 6 نقاط، كما يتذيل الترتيب جيبوتي برصيد نقطة وحيدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا

1- مصر 16 نقطة.

2- بوركينا فاسو 11 نقطة

3- سيراليون 9 نقاط

4- غينيا بيساو 7 نقاط

5- إثيوبيا 6 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا منتخب مصر تصفيات إفريفيا كأس العالم 2026
