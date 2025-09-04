مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

1 0
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

0 0
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجزائر

0 0
22:00

بوتسوانا

جميع المباريات

إعلان

مجموعة مصر.. غينيا بيساو تتعادل إيجابيًا مع سيراليون

09:52 م الخميس 04 سبتمبر 2025

منتخب غينيا بيساو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت منذ قليل مباراة منتخبي غينيا بيساو وسيراليون، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة غينيا بيساو مع سيراليون، ليحسم كلا منهما نقطة وحيدة في المجموعة التي يتصدرها منتخب مصر.

وسجل أهداف المباراة كل من كي كمارا لاعب منتخب سيراليون في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني تعادل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74 عن طريق بالدي.

بهذه النتيجة يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غينيا بيساو سيراليون منتخب مصر تصفيات إفريقيا كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان