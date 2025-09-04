مجموعة مصر.. غينيا بيساو تتعادل إيجابيًا مع سيراليون

كتب- محمد عبدالهادي:

انتهت منذ قليل مباراة منتخبي غينيا بيساو وسيراليون، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة غينيا بيساو مع سيراليون، ليحسم كلا منهما نقطة وحيدة في المجموعة التي يتصدرها منتخب مصر.

وسجل أهداف المباراة كل من كي كمارا لاعب منتخب سيراليون في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني تعادل منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 74 عن طريق بالدي.

بهذه النتيجة يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.