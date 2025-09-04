"الاختيارات مسؤوليته".. مدرب حراس مصر الأسبق يعلق على قائمة حسام حسن

كتب - نهى خورشيد

علق زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على اختيارات حسام حسن المدير الفني للفراعنة، لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"كل مدير فني في العالم كله بيختار الأسماء والعناصر على حسب قناعاته، ممكن أي مدرب، حتى على المستوى العالمي زي إسبانيا أو الأرجنتين، يضم لاعبين مش ظاهرين قوي مع أنديتهم، لكن هو شايف إنهم هيطبقوا أفكاره بالطريقة اللي عايزها".

وأضاف:"فدي اختيارات حسام حسن، هو شايف إن دول اللاعبين اللي يقدروا ينفذوا فكره، بالنسبة لي، معنديش اعتراض على أي اسم، بعد المباريات ممكن نتكلم لو ظهرت سلبيات، ونقول: "لو كنت اخترت لاعب فلان كان ممكن يضيف كذا وكذا"، وده عشان يعرف أخطاؤه و يتفاداها في المعسكر اللي بعده".

وتابع مدرب حراس الفراعنة الأسبق:"لكن دلوقتي، بعد ما أعلن اختياراته خلاص، ما ينفعش نعترض، قبل الإعلان ممكن كإعلاميين أو خبراء نرشح أسماء، لكن بعد الإعلان لازم كلنا نقف ورا القائمة، لأن اللاعبين دول هم اللي هينفذوا واجباته ومتطلباته".

وواصل:"وبعد المباريات نقدر نقيم ونقول له: "كان في عنصر ناقص"، ونطرح له الحلول، ماينفعش بس نقول "ده غلط" أو "ده وحش" ونقف، لازم نقدم بديل وحل، ودي المفروض طريقة العمل الصح، لكن للأسف مش دايمًا بتحصل في مصر".

وأتم حديثه قائلاً:"في النهاية، الاختيارات هي مسؤولية حسام حسن، وهو صاحب القرار الأول والأخير فيها".