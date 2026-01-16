أول تعليق من ريبيرو بعد تعيينه مدربا لأيك السويدي

"قبل مباراة نيجيريا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مواجهات تحديد المركز الثالث

"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي

أعرب المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، عن سعادته الكبيرة بتولي القيادة الفنية لفريق أيك السويدي، مشيرا إلى أنه يتطلع لبدء العمل مع الفريق.

وكان نادي أيك السويدي، أعلن منذ قليل تعيين ريبيرو مهمة تدريب الفريق، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو من عام 2028.

وقال ريبيرو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي السويدي: "سعيد بانضمامي إلى فريق مثل أيك السويدي يعشق كرة القدم، يتمتع بهوية كبيرة وطموحات قوية".

وأضاف: "أرغب في بدء العمل مع الفريق في أقرب وقت، لمساعدة اللاعبين وتطويرهم فرديا وجماعيا، وتطوير مستوى الفريق بشكل عام".

والجدير بالذكر، أن ريبيرو كان قد تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة من مايو 2025 حتى أغسطس من العام ذاته، قبل أن يرحل عن الفريق، بسبب تراجع النتائج.

أقرأ أيضًا:

"التجربة الأولى بعد الأهلي".. خوسيه ريبيرو يتولى تدريب أحد الأندية الأوروبية

"تفوق النسور".. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا قبل مباراة كأس الأمم الأفريقية