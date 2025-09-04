مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

"محدش بيقبض وجون إدوارد اتحرك".. إعلامي يكشف أزمة داخل نادي الزمالك

02:24 م الخميس 04 سبتمبر 2025

جون إدوارد ومدرب الزمالك

background

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أزمة مالية داخل نادي الزمالك، في الفترة الحالية، بسبب سحب أرض أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان.

وقال "شحاتة"، في برنامجه عبر قناة الحياة: "لاعبو الزمالك لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ شهرين، وكذلك الأمر بالنسبة للمدرب الذي لم يحصل على راتبه منذ شهرين أيضًا".

وأضاف: "جون إدوارد يحاول حل الأزمة مع إدارة الزمالك خصوصا أنه كان قد حصل على وعود بعدم تأخير المستحقات".

واختتم تصريحاته: "ما يحدث وهذا التأثر سببه توقف التدفقات المالية من الشركات بعد سحب أرض أكتوبر، من قبل وزارة الإسكان".

وكان نادي الزمالك خسر من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح يانيك فيريرا، لاعبي الزمالك راحة لمدة أربع أيام، عقب الخسارة من وادي دجلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز، استغلالا لفترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبين للتدريبات غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الحالي، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

