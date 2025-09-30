أشرف بن شرقي يدعم احتجاجات "جيل زد".. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

دعم أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتجاجات "جيل زد 212"، في المغرب.

ونشر أشرف بن شرقي صورة للاحتجاجات في المغرب، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "من أجل معاركنا، من أجل الكرامة، من أجل الصحة والتعليم".

وخرج مئات الشبان المغاربة، الذين يعرفون بـ"جيل زد"، في مظاهرات احتجاجية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

