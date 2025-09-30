مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

كتب : مصراوي

02:54 م 30/09/2025

يانيك فيريرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء داخل النادي لمناقشة بعض الملفات الهامة وعلى رأسها تداعيات الهزيمة من الأهلي أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن حسين لبيب رئيس النادي، لاجتماع طارئ اليوم، وطالب بحضور جميع أعضاء المجلس لمناقشة أمور هامة.

وأوضح المصدر، أن أهم الملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها، صرف مستحقات ورواتب اللاعبين المتأخرة والجهاز الفني، وأيضا حسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر، أن هناك الكثير من الأصوات داخل المجلس، تنادي بضرورة رحيل فيريرا، والضغط على جون إدوارد المدير الرياضي، لحسم هذا الملف في أسرع وقت بسبب النتائج السيئة التي يتم تقديمها مؤخرا.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم