هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء داخل النادي لمناقشة بعض الملفات الهامة وعلى رأسها تداعيات الهزيمة من الأهلي أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن حسين لبيب رئيس النادي، لاجتماع طارئ اليوم، وطالب بحضور جميع أعضاء المجلس لمناقشة أمور هامة.

وأوضح المصدر، أن أهم الملفات التي سيتم طرحها ومناقشتها، صرف مستحقات ورواتب اللاعبين المتأخرة والجهاز الفني، وأيضا حسم مصير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر، أن هناك الكثير من الأصوات داخل المجلس، تنادي بضرورة رحيل فيريرا، والضغط على جون إدوارد المدير الرياضي، لحسم هذا الملف في أسرع وقت بسبب النتائج السيئة التي يتم تقديمها مؤخرا.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.