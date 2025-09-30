مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

14 14
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

أول قرار من فيريرا بعد خسارة الزمالك من الأهلي

كتب : محمد خيري

01:34 م 30/09/2025

يانيك فيريرا

قرر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين عقب الخسارة من الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

وجاء قرار فيريرا، من أجل تفادي حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبين، في ظل ضغوط المباريات التي يواجهها الفريق الأبيض في الوقت الحالي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة، يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس

خسارة الزمالك من الأهلي يانيك فيريرا نادي الزمالك

