"عرض مالي مغري".. الزمالك يتحرك لتجديد عقد حسام عبدالمجيد

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي الزمالك بدأت خطوات فعلية لتجهيز عرض مالي مغرٍ لتقديمه إلى مدافع الفريق حسام عبد المجيد، من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم أن عقده الحالي لا يزال يتبقى فيه موسمان كاملان.

وأوضح الغندور في برنامجه استاد المحور، أن مسؤولي الزمالك يرغبون في حسم ملف تجديد العقود مبكرًا، خاصةً بالنسبة للعناصر الأساسية التي يُعوّل عليها الفريق في المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم عبد المجيد الذي أصبح أحد الركائز المهمة في الخط الخلفي، حيث يراه الجهاز الفني لاعبًا واعدًا يمكن أن يقود دفاع الزمالك لسنوات طويلة.

وأشار الغندور إلى أن القيمة المالية الحالية لعقد اللاعب لا تتناسب إطلاقًا مع ما يقدمه من مستوى مميز، إذ لا يتجاوز راتبه السنوي حاجز المليوني جنيه، وهو ما اعتبره مسؤولو النادي رقمًا لا يعكس إمكاناته الفنية ولا يتناسب مع مكانته في صفوف الفريق الأول. ومن هنا جاء قرار الإدارة بضرورة تعديل عقده ليصبح أكثر إنصافًا، وليعكس حجم تطوره وتأثيره داخل الملعب.

وتابع: "الزمالك استقر على ترضية اللاعب ماديًا في الفترة المقبلة، خاصة أن الإدارة تدرك أن عبد المجيد أصبح محط أنظار عدد من الأندية سواء محليًا أو عربيًا، ومن المهم قطع الطريق أمام أي محاولات لاستقطابه من خلال تأمين استمراره مع الفريق بعقد جديد ومُحسّن".

وأوضح الغندور أن النية داخل النادي تتجه لعقد جلسة خاصة مع اللاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، لفتح ملف التمديد بشكل رسمي، حيث يتواجد المدافع حاليًا ضمن معسكر المنتخب الوطني، وهو ما يجعل من الصعب الدخول في مفاوضات مباشرة قبل عودته إلى صفوف الفريق.

وشدد الإعلامي على أن هذا التوجه يعكس سياسة الزمالك الجديدة التي تعتمد على الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسي، بعدما عانى الفريق في السنوات الأخيرة من أزمات متكررة بسبب رحيل بعض العناصر المهمة أو تأخر حسم ملف التجديد مع لاعبين بارزين، الأمر الذي أثر سلبًا على مسيرة الفريق في بعض البطولات.