كتب- محمد خيري:

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي أنه دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق، منذ فترة.

وقال ميكالي في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "بذلت أقصى جهدي مع منتخب مصر الأولمبي ومصر بلد فيها الأقاويل كثير"

وأضاف: "كنت قريب من تدريب الزمالك وكان هناك مفاوضات كثيرة من جانب مسؤولي النادي".

وأكمل: "الزمالك فريق كبير ومعروف للغاية ولكن لم نتوصل لاتفاق نهائي حول بعض التفاصيل".

وتابع: "فضلت التواجد في البرازيل ومازالت فاتح باب المفاوضات مع أي نادي واحترم نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته: "حقيقي أنا سعيد بالتواجد في البرازيل مع العائلة وبالتأكيد أي مدرب يحلم بتدريب الأندية المصرية والكرة المصرية أصبحت في مكان مختلف".