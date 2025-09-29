مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

كلمة وليد صلاح الدين للاعبين بعد فوز النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

11:10 م 29/09/2025
    وليد صلاح الدين مع الاعبين (5)
    وليد صلاح الدين مع الاعبين (1)
    وليد صلاح الدين مع الاعبين (2)
    وليد صلاح الدين مع الاعبين (4)
    وليد صلاح الدين مع الاعبين (3)

جمع كابتن وليد صلاح الدين لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك اليوم الإثنين، ليحفزهم ويلقي عليهم كلمة تشجيعية عن أهمية العودة إلى المنافسة في الدوري المصري.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما ظل رصيد الزمالك ثابتًا عند 17 نقطة ليبقى في صدارة الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد صلاح الدين مع اللاعبين لنادي الأهلي لأهلي

