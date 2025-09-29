كلمة وليد صلاح الدين للاعبين بعد فوز النادي الأهلي

أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك في بطولة الدوري

ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

جمع كابتن وليد صلاح الدين لاعبي النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك اليوم الإثنين، ليحفزهم ويلقي عليهم كلمة تشجيعية عن أهمية العودة إلى المنافسة في الدوري المصري.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وبهذا الفوز، رفع النادي الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثالث، بينما ظل رصيد الزمالك ثابتًا عند 17 نقطة ليبقى في صدارة الدوري.