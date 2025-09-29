إبراهيم فايق يتغزل في حسام عبد المجيد بعد هدفه أمام الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالهدف الذي أحرزه حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، في مرمى الأهلي من ركلة جزاء، خلال مواجهة القمة الأخيرة.

ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" تعليقًا على الهدف، قائلاً: "حسام عبد المجيد زي ما كتاب ضربات الجزاء بيقول"، في إشارة إلى الدقة والثقة التي سدد بها اللاعب الركلة.

ونجح حسام عبدالمجيد في منح التقدم لفريق الزمالك بالشوط الأول بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وتقدم عبدالله السعيد في البداية لتنفيذ ركلة الجزاء قبل ان يتصدي لها الشناوي ويعيدها حكم اللقاء بسبب دخول محمد هاني لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ، ليتقدم في المرة الثانية حسام عبدالمجيد ويسجلها بنجاح.