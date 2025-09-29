مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
21:15

شباب الأهلي

جميع المباريات

إعلان

إبراهيم فايق يتغزل في حسام عبد المجيد بعد هدفه أمام الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

09:51 م 29/09/2025

حسام عبد المجيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالهدف الذي أحرزه حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، في مرمى الأهلي من ركلة جزاء، خلال مواجهة القمة الأخيرة.

ونشر فايق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" تعليقًا على الهدف، قائلاً: "حسام عبد المجيد زي ما كتاب ضربات الجزاء بيقول"، في إشارة إلى الدقة والثقة التي سدد بها اللاعب الركلة.

ونجح حسام عبدالمجيد في منح التقدم لفريق الزمالك بالشوط الأول بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

وتقدم عبدالله السعيد في البداية لتنفيذ ركلة الجزاء قبل ان يتصدي لها الشناوي ويعيدها حكم اللقاء بسبب دخول محمد هاني لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ، ليتقدم في المرة الثانية حسام عبدالمجيد ويسجلها بنجاح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم فايق يتغزل في حسام هدف حسام أمام الأهلي الإعلامي إبراهيم فايق مباراة الأهلي والزمالك الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة