بالصور.. قفشة وعواد في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك
كتب : مصراوي
تصوير ـ نهى خورشيد
تواجد في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة، عددا من لاعبي الأعلي والزمالك لمتابعة مباراة القمة المقامة حاليا بالجولة التاسعة بالدوري المصري.
وتواجد في مدرجات المقصورة كل من محمد مجدي أفشة وحمزة علاء من الأهلي، بجانب محمد عواد حارس مرمي الزمالك.
وتأتي هذه اللفتة الطيبة من الثلاثي لدعم لاعبي فريقهم والشد من أذرهم في اللقاء الهام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
يذكر ان الثلاثي تم استبعادهم من اللقاء لأسباب مختلفة ما بين الإصابات وعدم الجاهزية الفنية.