احتفال إمام عاشور بهدف تريزيجيه في مرمى الزمالك

كاميرا مصراوي ترصد احتفالات الأهلي وحزن الزمالك بعد القمة

ظهر وهو يقبله.. ماذا يتواجد في "شنكار" حسين الشحات؟

آدم كايد يغادر استاد القاهرة بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي (فيديو)

حكم دولي سابق يعلق على القرارات التحكيمية في المباراة الأهلي والزمالك

تصوير ـ نهى خورشيد

تواجد في المقصورة الرئيسية لستاد القاهرة، عددا من لاعبي الأعلي والزمالك لمتابعة مباراة القمة المقامة حاليا بالجولة التاسعة بالدوري المصري.

وتواجد في مدرجات المقصورة كل من محمد مجدي أفشة وحمزة علاء من الأهلي، بجانب محمد عواد حارس مرمي الزمالك.

وتأتي هذه اللفتة الطيبة من الثلاثي لدعم لاعبي فريقهم والشد من أذرهم في اللقاء الهام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

يذكر ان الثلاثي تم استبعادهم من اللقاء لأسباب مختلفة ما بين الإصابات وعدم الجاهزية الفنية.