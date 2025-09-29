حمزة علاء يدعم النادي الأهلي في مباراة القمة من الملعب

حرص حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، على التواجد في ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره الزمالك في قمة مباريات الدوري المصري.

وعلى الرغم من عدم تواجد علاء في قائمة الأهلي لمباراة اليوم، إلا أنه كان حريص على التواجد في أرضية ملعب ستاد القاهرة، لدعم زملائه بالفريق، قبل دقائق من بداية مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري.

وكان الأهلي، أعلن منذ فترة عودة حمزة علاء إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق صافرة بداية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة