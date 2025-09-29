مباريات الأمس
"كنت أتمناها بعد العشاء".. الغندور يناشد المسؤولين قبل مباراة القمة

كتب : مصراوي

04:02 م 29/09/2025

الإعلامي خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور، مناشدة لمسؤولي لجنة المسابقة، بشأن توقيت المباريات، قبل لقاء القمة اليوم بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت أتمنى أن مباريات الساعة 8 تبقي الثامنة و النصف بعد أذان العشاء وكده مباريات الخامسة تبقي الخامسة والنصف".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كده افضل واللاعبين تصلي العشاء و تنزل تلعب".

ويلتقي الزمالك أمام الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور مباراة القمة الأهلي والزمالك الدوري المصري الممتاز

