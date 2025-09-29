مباريات الأمس
وزير الرياضة يتدخل لإنهاء أزمة شروق وفا لاعبة منتخب الشطرنج

كتب : نهي خورشيد

12:05 ص 29/09/2025

شروق وفا لاعبة الشطرنج

كتب - نهى خورشيد

تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة لاعبة منتخب مصر للشطرنج شروق وفا، مؤكداً حرص الوزارة على دعمها ومساندتها.

وأجرى الوزير اتصالاً هاتفياً باللاعبة، شدد خلاله على أن الدولة تضع مصلحة أبطالها الرياضيين في مقدمة أولوياتها، وأن أي تقصير إداري أو تنظيمي سيتم التعامل معه بكل حزم.

وقال صبحي: "اللاعب المصري يمثل مصر كلها، ومن واجبنا أن نوفر له كل سبل النجاح، شروق وفا نموذج مشرف، ولن نسمح بتكرار أي تقصير يمس أبطالنا الرياضيين".

من جانبها، عبرت شروق وفا عن امتنانها لتدخل الوزير، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها بكل قوة وعزيمة لرفع اسم مصر في مختلف البطولات الدولية والمحلية.

وأضافت أنها تعتز بارتباطها بالمنتخب الوطني، وتعتبر تمثيل مصر شرفًا ومسؤولية كبرى.

شروق وفا وزير الرياضة أشرف صبحي منتخب الشطرنج أزمة شروق وفا

