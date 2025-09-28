مباريات الأمس
"يشعر بآلام في الخلفية ولكن".. مصدر يكشف لمصراوي موقف محترف الأهلي أمام الزمالك

كتب : مصراوي

12:06 م 28/09/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الأهلي، موقف المهاجم السلوفيني بصفوف الأهلي جردايشاير من المشاركة في مباراة الزمالك.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة مصراوي اليوم الأحد إلى أن جردايشاير يشعر بآلام في العضلة الخلفية ولكنه سيخضع لفحوصات وآشعة على هامش الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم لحسم موقفه من المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي يلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة فيما يتصدر الزمالك جدول المسابقة بـ 17 نقطة.

مفاجأة غير سارة للأهلي قبل مباراة الزمالك

"جمهور الأهلي أكيد مرعوب".. ميدو يتحدث عن خطورة لاعب الزمالك بيزيرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

