مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
18:30

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
17:45

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

موعد المباراة القادمة لمنتخب مصر بعد الخسارة أمام اليابان في كأس العالم للشباب

كتب : مصراوي

10:36 ص 28/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (3)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (4)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (3)
  • عرض 5 صورة
    مصر للشباب ضد اليابان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


القاهرة ـ مصراوي:

استهل منتخب مصر للشباب مشواره ببطولة كأس العالم بالخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره الياباني.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الثانية نظيره النيوزيلندي عند الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب 2025

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للشباب كل من منتخبات: اليابان، نيوزيلندا، تشيلي.

اقرأ أيضًا:
بشرى سارة.. مصدر يكشف "لمصراوي" إمكانية مشاركة زيزو أمام الزمالك

منتخب مصر يتلقى الهزيمة الأولى أمام اليابان في كأس العالم للشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للشباب مصر واليابان كأس العالم تحت 20 نتيجة مباراة مصر واليابان منتخب مصر مباراة مصر واليابان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب