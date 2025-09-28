مكنتش عارف هبات فين".. سيد عبدالحفيظ يتذكر باكيًا موقفًا مؤثرًا له مع الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

استهل منتخب مصر للشباب مشواره ببطولة كأس العالم بالخسارة بهدفين دون رد أمام نظيره الياباني.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيوزيلندا

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الثانية نظيره النيوزيلندي عند الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب 2025

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للشباب كل من منتخبات: اليابان، نيوزيلندا، تشيلي.

