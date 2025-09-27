"هناك اتفاق مع النحاس".. مصدر يكشف فرص زيزو في المشاركة أمام الزمالك

"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

كتب - محمد الميموني:

كشف نجم الأهلي السابق أحمد بلال، عن تفاصيل صادمة بخصوص الأزمة الصحية التي يمر بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال أحمد بلال، خلال حلقة برنامج "بلس 90" المذاع على قناة "النهار" مساء أمس الجمعة:"عندي صديق اسمه شريف المنسي، وهو مصري يعيش في فرنسا، قابل الطبيب الفرنسي المعالج لكابتن الخطيب وأبلغه بأنه يُعالج واحد من أهم رموز الرياضة المصرية".

وأضاف بلال:"شريف أبلغني برسالة الطبيب بأن الخطيب في حال عدم حصوله على الراحة وقعد في البيت هيحصله مشكلة كبيرة جدًا وممكن يقعد على كرسي متحرك ويعاني من شلل رباعي، عنده ورم في المخ لو اتحرك لا قدر الله ممكن يبقى الخطيب على كرسي بعجل".

واختتم بلال:"الخطيب يعاني من ورم في المخ، وقد يؤدي إلى أزمة صحية كبيرة، الأزمة الصحية خطيرة، في المقابل إنتوا شايفين كابتن مدحت شلبي بيقول إية على مرض الخطيب، إحنا منتظرين اعتذار من شلبي".

انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يذكر أن محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

"هناك اتفاق مع النحاس".. مصدر يكشف فرص زيزو في المشاركة أمام الزمالك

"ملاهي وسوق".. 13 صورة ترصد كيف يقضي محمد صلاح إجازته مع عائلته