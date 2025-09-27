لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس انتقاله لفريق رويال الإماراتي (خاص)

كشف السيد الغديري لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق عن كواليس انتقاله لفريق رويال الإماراتي وذلك خلال الموسم الجاري.

وكان الغديري قد انضم في اكتوبر 2022 لصفوف نادي الزمالك قادمًا من الجزيرة الاماراتي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض لعدم حصوله على فرصة المشاركة ومشاركته مع فريق الشباب.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال الغديري:"انضممت لفريق رويال كلاعب حر، بعد انهاء تعاقدي بالتراضي في الموسم الماضي مع فريق لافيينا".

وواصل:" وقعت للفريق الإماراتي حتي شهر يناير القادم فقط، وخضت ـول مباراة رسمية لي مع الفريق بالأمس أمام نادي الرمس".

وعن سبب توقيعه لشهر يناير فقط أجاب:" كنت على وشك التنضمام لنادِ كبير في الإمارات بالميركاتو الصيفي، ولكني تعرضت لإصابة قوية في الوجه مما استدعى الغرز".

واختتم اللاعب تصريحاته بقوله:"إصابتي في الوجه عطلت انضمامي لأحد الفرق الكبيرة بالإمارات، لذلك تم التنسيق معهم على الانضمام لفريق رويال حتى يناير فقط لإمكانية الانضمام له".

