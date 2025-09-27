مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - شباب

- -
23:00

مصر - شباب

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
17:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس انتقاله لفريق رويال الإماراتي (خاص)

كتب- محمد عبدالهادي:

02:49 م 27/09/2025

شعار نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف السيد الغديري لاعب خط وسط نادي الزمالك السابق عن كواليس انتقاله لفريق رويال الإماراتي وذلك خلال الموسم الجاري.

وكان الغديري قد انضم في اكتوبر 2022 لصفوف نادي الزمالك قادمًا من الجزيرة الاماراتي، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض لعدم حصوله على فرصة المشاركة ومشاركته مع فريق الشباب.

السيد الغديري بقميص فريق رويال الإماراتي

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال الغديري:"انضممت لفريق رويال كلاعب حر، بعد انهاء تعاقدي بالتراضي في الموسم الماضي مع فريق لافيينا".

وواصل:" وقعت للفريق الإماراتي حتي شهر يناير القادم فقط، وخضت ـول مباراة رسمية لي مع الفريق بالأمس أمام نادي الرمس".

وعن سبب توقيعه لشهر يناير فقط أجاب:" كنت على وشك التنضمام لنادِ كبير في الإمارات بالميركاتو الصيفي، ولكني تعرضت لإصابة قوية في الوجه مما استدعى الغرز".

واختتم اللاعب تصريحاته بقوله:"إصابتي في الوجه عطلت انضمامي لأحد الفرق الكبيرة بالإمارات، لذلك تم التنسيق معهم على الانضمام لفريق رويال حتى يناير فقط لإمكانية الانضمام له".

اقرأ أيضًا:
"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

"هناك اتفاق مع النحاس".. مصدر يكشف فرص زيزو في المشاركة أمام الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السيد الغديري فريق رويال الإماراتي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البداية 7 أكتوبر.. باسم يوسف رسميًا على شبكة قنوات ON