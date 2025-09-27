"هناك اتفاق مع النحاس".. مصدر يكشف فرص زيزو في المشاركة أمام الزمالك

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها إعلان سيد عبد الحفيظ نيته الترشح بانتخابات الأهلي ومشاجرة بالدوري الكويتي.

"وجه جديد تحت السن".. شوبير يكشف عن مفاجأة بقائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجئة ستكون بقائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بانتخابات الدورة المقبلة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"تلقى عرضًا أوروبيًا".. وكيل فيريرا يتحدث عن مستقبل المدرب مع الزمالك

قال خالد سليمان وكيل المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، إن موكله قد تلقى عرضًا تدريبيًا في أوروبا خلال الفترة الماضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"كهربا حاول فض المشاجرة في البداية".. اشتباكات في الدوري الكويتي بحضور ثنائي مصري (صور وفيديو)

"شهدت مباراة فريقي الكويت الذي يضم بصفوفه المحترف المصري عمرو عبدالفتاح "عموري" والقادسية الذي يتواجد بصفوفه النجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا" مشادة واشتباكات بالأيدي بين الجهازين الفنيين للناديين بعد مراجعة حكم اللقاء إحدى الكرات بتقنية الفيديو، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"الخطيب أخ أكبر".. سيد عبدالحفيظ يعلن نيته الترشح بانتخابات الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي ومدير الكرة السابق للفريق الأول، عن وجود نية له للترشح بالانتخابات المقبلة بالنادي الأهلي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

5 معلومات وصور توضح كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته بعد الـ40

ويظل شغف رونالدو وحافظته على لياقته داخل الملعب في ظل تقدمه بالعمر واحدة من الأشياء المميزة لـ "الدون".. فما السبب؟، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"ملاهي وسوق".. 13 صورة ترصد كيف يقضي محمد صلاح إجازته مع عائلته

يفرض محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول سياجًا من السرية حول حياته الأسرية والشخصية إذ لا يشارك جماهيره سوى صورة مع ابنتيه خلال تدريباته بالمنزل أو احتفاله مع أسرته برأس السنة، لمشاهدة صورًا من حياته الشخصية.. اضغط هنا

"إيقاف 8 لاعبين وتغريم ناديين ومنع جمهور".. عقوبات رابطة الأندية للجولة 8 من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، اليوم الجمعة، طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لا تسكر إلا بجاني".. كيف روّضت كولين روني زوجها وحافظت عليه رغم الفضائح؟

يُعد واين روني نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، أحد أكثر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بفضائح خارج الملعب، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

كشف محمد عثمان محامي الأهلي، عن أول قرار من شبكة قنوات mbc بعد تقديم إدارة القلعة الحمراء شكوى ضد برنامج مدحت شلبي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

أليخاندرو مونييز رويز حكم مباراة الأهلي والزمالك .. ماذا نعرف عنه؟

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على إسناد مهمة قيادة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميًا لطاقم أجنبي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا