مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"إيقاف 8 لاعبين وتغريم ناديين ومنع جمهور".. عقوبات رابطة الأندية للجولة 8 من الدوري

كتب ـ محمد الميموني:

09:36 م 26/09/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ياسر ابراهيم ١
  • عرض 3 صورة
    280818679797620250923091300130

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، اليوم الجمعة، طبقًا للائحة مسابقة دوري Nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة المصري وفاركو :

إيقاف باهر محمد مجدي محمدي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجت وغزل المحلة:

إيقاف محمد إبراهيم أحمد محمد، لاعب فريق بتروجت ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد أف سي والاتحاد :

إيقاف محمد أحمد عبد العزيز يوسف ، لاعب فريق زد اف سي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الرحمن عماد مصطفى محمد، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة مباراة حرس الحدود والأهلي :

توجيه لفت نظر للاعب ياسر أحمد إبراهيم ، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للأعتراض على قرارات الحكم أو المراقب بالإشارة أو القول.

مباراة إنبي والإسماعيلي :

إيقاف عبدالله محمد عبدالله محمد سعيد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبدالرحمن محمد عبد الخالق محمد الدح، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

منع جماهير نادي الاسماعيلي المتواجدين في مباراة انبي و الاسماعيلي من حضور مباراة واحدة قادمة وتوقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 150 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

منع السيد / عبدالله الشحات إبراهيم مدرب فريق نادي الإسماعيلي من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب محاولة الأعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

منع السيد / أحمد إبراهيم إبراهيم العجوز مدير الكرة لنادي الإسماعيلي من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو مساعديه.

مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي:

إيقاف سيف تقا لاعب فريق وادي دجلة لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

توقيع غرامة مالية على فريق وادي دجلة قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق الى أرض الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم بسبب واقعة مروان عطية

الزمالك يفوز على توباتي البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

"لا تسكر إلا بجاني".. كيف روّضت كولين روني زوجها وحافظت عليه رغم الفضائح؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عقوبات رابطة الأندية الجولة 8 من الدوري المصري إيقاف 8 لاعبين وتغريم ناديين رابطة الأندية المصرية المحترفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

محدش يقدر يأذي مصر.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية فجرًا
20 صورة ترصد زيارة الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية فجرًا
قريبًا.. عودة باسم يوسف