نتائج مباريات أمس الخميس
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس الخميس، والتي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.
ومن أبرز مباريات اليوم، فوز برشلونة على ريال أوفيدوبنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، وفوز الهلال على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي.
نتائج مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا ضد إلتشي - (1-1)
ريال أوفييدو ضد برشلونة - (1-3)
نتائج مباريات الدوري السعودي
الخليج ضد التعاون - (0-1)
الشباب ضد الخلود - (1-2)
الهلال ضد الأخدود - (3-1)
نتائج مباريات الدوري كأس إيطاليا
جنوى ضد إمبولي - (3-1)
تورينو ضد بيسا - (1-0)
نتائج مباريات دوري المحترفين المصري
المنصورة ضد الداخلية - (1-1)
بترول أسيوط ضد القناة - (0-4)
ابوقير للاسمدة ضد السكة الحديد - (2-2)
بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - (1-1)
راية الرياضي ضد مالية كفر الزيات - (2-2)
المصرية للاتصالات ضد ديروط - (2-1)