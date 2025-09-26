مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

- -
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات أمس الخميس

كتب - محمد عبد السلام:

12:53 ص 26/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والأخدود 1
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والأخدود 3
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة الهلال والأخدود
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وريال أوفيدو 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس الخميس، والتي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، فوز برشلونة على ريال أوفيدوبنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، وفوز الهلال على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد إلتشي - (1-1)

ريال أوفييدو ضد برشلونة - (1-3)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد التعاون - (0-1)

الشباب ضد الخلود - (1-2)

الهلال ضد الأخدود - (3-1)

نتائج مباريات الدوري كأس إيطاليا

جنوى ضد إمبولي - (3-1)

تورينو ضد بيسا - (1-0)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

المنصورة ضد الداخلية - (1-1)

بترول أسيوط ضد القناة - (0-4)

ابوقير للاسمدة ضد السكة الحديد - (2-2)

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - (1-1)

راية الرياضي ضد مالية كفر الزيات - (2-2)

المصرية للاتصالات ضد ديروط - (2-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات اليوم رشلونة تيجة مباراة برشلونة لدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا