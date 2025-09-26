نتائج مباريات أمس الخميس

قرار من المجلس الأعلى للإعلام تجاه شكوى الخطيب ضد مدحت شلبي

أقيمت العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم، أمس الخميس، والتي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات اليوم، فوز برشلونة على ريال أوفيدوبنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، وفوز الهلال على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدف في الدوري السعودي.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد إلتشي - (1-1)

ريال أوفييدو ضد برشلونة - (1-3)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الخليج ضد التعاون - (0-1)

الشباب ضد الخلود - (1-2)

الهلال ضد الأخدود - (3-1)

نتائج مباريات الدوري كأس إيطاليا

جنوى ضد إمبولي - (3-1)

تورينو ضد بيسا - (1-0)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

المنصورة ضد الداخلية - (1-1)

بترول أسيوط ضد القناة - (0-4)

ابوقير للاسمدة ضد السكة الحديد - (2-2)

بلدية المحلة ضد الإنتاج الحربي - (1-1)

راية الرياضي ضد مالية كفر الزيات - (2-2)

المصرية للاتصالات ضد ديروط - (2-1)