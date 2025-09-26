محمد يوسف يكشف آخر التطورات الخاصة بالمدير الفني الجديد للأهلي

قرار من المجلس الأعلى للإعلام تجاه شكوى الخطيب ضد مدحت شلبي

كتب - محمد عبد السلام:

صرح محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عبر قناة "أون سبورت 1"، عن آخر التطورات الخاصة بملف التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأكد أن العملية ليست سهلة كما يتصور البعض، وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل يوميًا لاختيار الاسم الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

وأوضح يوسف أن النادي يسعى لاستقطاب مدرب على مستوى عالٍ من الكفاءة، يواكب تاريخ الأهلي العريق وطموحاته المستقبلية، مما يستوجب دراسة متأنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أن المفاوضات تواجه تحديات مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن بعض المدربين وصلت رواتبهم إلى 4 ملايين دولار، وهو ما يعادل نحو 200 مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم يجعل المهمة أكثر صعوبة.

وفيما يخص أزمة جائزة "رجل المباراة" خلال مواجهة حرس الحدود، أكد يوسف أن اللاعب ياسر إبراهيم تقدم باعتذار رسمي بعد الواقعة، وتمت تسوية الأمور داخليًا، ولا توجد حالياً أي مشاكل داخل الفريق.

كما أشار في نهاية حديثه إلى الحالة الصحية للاعب إمام عاشور، موضحًا أنه مر بأزمة صحية مؤخرًا، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وأن حالته تشهد تحسنًا ملحوظًا.