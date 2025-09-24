مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

بحضور شاكر.. وزير الرياضة يبحث استضافة الفعاليات الدولية للفروسية

كتب : مصراوي

02:26 م 24/09/2025

وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الفروسية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية، حيث ناقش اللقاء سبل دعم وتطوير رياضة الفروسية في مصر، وبحث آليات التعاون مع المطورين العقاريين لإقامة منشآت وبنية تحتية تخدم اللعبة وتوسع من قاعدة ممارستها بين الشباب.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً برياضة الفروسية باعتبارها إحدى الرياضات العريقة التي تحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى حرص الدولة على استضافة الأحداث والفعاليات الدولية وتقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية في إطار البرنامج الأوليمبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتطوير أنشطة وبرامج الاتحاد.

فيما أعرب الدكتور إسماعيل شاكر عن تقديره لدعم وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على تنفيذ خطط تطويرية تستهدف نشر رياضة الفروسية على نطاق أوسع وصناعة أبطال قادرين على المنافسة عالمياً.

