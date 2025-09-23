في الضلوع.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، التي تعرض لها في مباراة الجونة.

وتعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي للزمالك، إن دونجا تعرض لإصابة بكدمة في الضلوع، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

جدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الظهور الأول في الموسم.. الأهلي بزي جديد أمام حرس الحدود بالدوري

لحظة بلحظة بعد قليل.. حرس الحدود والأهلي .. تغييرات في التشكيل