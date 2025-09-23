مباريات الأمس
في الضلوع.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا

كتبت-هند عواد:

10:39 م 23/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك
  • عرض 5 صورة
    دونجا
  • عرض 5 صورة
    دونجا من مباراة الجونة
  • عرض 5 صورة
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، التي تعرض لها في مباراة الجونة.

وتعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الجهاز الطبي للزمالك، إن دونجا تعرض لإصابة بكدمة في الضلوع، ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

جدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة المقبلة.

إعلان

إعلان

