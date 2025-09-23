مباريات الأمس
إعلان

تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على أداء حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري

كتب - يوسف محمد:

06:26 م 23/09/2025 تعديل في 25/09/2025
    جراديشاير يحتفل بهدفه في مرمى حرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي
    الأهلي وحرس الحدود
    حرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الأهلي وحرس الحدود
    الإعلامي خالد الغندور
    الإعلامي خالد الغندور
    الإعلامي خالد الغندور

أثار خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جدلا واسعا خلال الدقائق القليلة الماضية، بشأن أداء حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري حتى الأن.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التحكيم ماشي كويس".

واحتسب الحكم محمود ناجي حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود، ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر في الشوط الأول، نفذها اللاعب محمود تريزيجيه بنجاح، مسجلا الهدف الثاني للأحمر في الشوط الأول.

والجدير بالذكر، أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما يسيطر على نتيجة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بالدوري.

الأهلي وحرس الحدود الدوري المصري مباراة الأهلي وحرس الحدود خالد الغندور حكم مباراة الأهلي والحرس
