كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب الأنجولي شيكو بانزا، من العودة لقائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة الجونة المقبلة.

وغاب بانزا عن المواجهتين الماضيتين للزمالك، حيث فاز الفارس الأبيض على المصري البورسعيدي بثلاثية، وانتصر على الإسماعيلي بثنائية دون رد في الدوري.

وحذف شيكو بانزا، هوية لاعب في الزمالك، وبعض الصور بقميص الأبيض، من صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال الساعات الماضية، وهو ما زاد من الغموض حول موقفه.

وأوضح المصدر، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، يتجه لإعادة شيكو بانزا لقائمة الفريق في مواجهة الجونة، بعدما التزم اللاعب في التدريبات وأظهر جدية كبيرة.

وأضاف المصدر، أن شيكو بانزا منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي منذ وصوله للقاهرة الأسبوع الماضي ولم يتخلف عن أي مران.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الزمالك طبق لائحة العقوبات على الأنجولي بسبب تأخر عودته للقاهرة، وعدم مشاركته في المباريات الأخيرة للأبيض، جاء وفقا لقرار المدير الفني يانيك فيريرا، لذلك من المقرر أن يعود مرة أخرى في المباراة المقبلة.

