شوبير يكشف مفاجأة بشأن اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

"سيخضع لفحص اليوم".. كشف موقف محترف الأهلي من مباراة حرس الحدود

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن الخطيب لم يحضر اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء، المقام حاليا داخل مقر النادي بالجزيرة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وعدم حضور الخطيب".

وكان محمود الخطيب، سافر إلى المملكة العربية السعودية مساءً يوم الجمعة الماضي، عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية للنادي.

ويعقد مجلس إدارة المارد الأحمر، اجتماعا اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري، للكشف عن مواعيد فتح باب تلقي الطلبات لإنتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

ويذكر أن محمود الخطيب، كان قد أعلن منذ فترة، رغبته في الرحيل عن الأهلي في الفترة المقبلة، عدم الترشح في انتخابات النادي خلال الدورة المقبلة.

أقرأ أيضًا:

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025