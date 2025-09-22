مباريات الأمس
"لتعزيز الصدارة".. الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا للجونة

11:49 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

فريق الزمالك

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره الجونة، في الثامنة مساء غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض معسكرا مغلقا اليوم، في عقب المران الختامي، للمبيت في أحد الفنادق الكبرى، من أجل زيادة التركيز، قبل المباراة الهامة أمام الجونة غدا.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، حيث لعب 7 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

