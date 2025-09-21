مصدر يكشف موقف إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود

"الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها ظهور جورجينا اللافت لدعم رونالدو خلال مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي ولقطة غريبة لكريستيانو بالمباراة.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف لاعب وسط الفريق إمام عاشور، من المشاركة في المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

تقرير أنجولي يكشف مفاجأة حول سبب غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك

ذكرت تقارير صحفية أن سبب غياب الجناح الأنجولي، شيكو بانزا، عن مواجهات الزمالك الماضية ليس فني أو بسبب الإصابة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

لقطة غريبة لرونالدو في الدوري السعودي .. لماذا ضحك معلق مباراة النصر؟ (فيديو وصور)

ظهر النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو في لقطة غريبة وطريفة خلال مباراة فريقه ونظيره الرياض في الدوري السعودي، لمشاهدتها.. اضغط هنا

مصدر في الزمالك يكشف حقيقة هروب شيكو بانزا

انتشرت التقارير الصحفية التي تفيد بهروب الأنجولي شيكو بانزا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أبرزهم ميسي ورونالدو.. 5 قصص للاعبي كرة قدم تحولوا من الفقر إلى الثراء

مرّ الكثير من نجوم كرة القدم بطفولة مليئة بالصعاب والعقبات، حيث ولدوا لأسر فقيرة وعاشوا في أحياء نائية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أعلى 10 لاعبين دخلا على انستجرام.. ماهو مركز محمد صلاح؟

مرّ الكثير من نجوم كرة القدم بطفولة مليئة بالصعاب والعقبات، حيث ولدوا لأسر فقيرة وعاشوا في أحياء نائية، للاطلاع على أجور اللاعبين.. اضغط هنا

صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26

حقق المحترف المصري محمد صلاح 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مباريات مع ليفربول في جميع مسابقات بموسم 2025/26، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الثانية خلال أسبوع".. جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب وياسين منصور ..ما القصة؟

يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة مع ياسين منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لدعم رونالدو".. جورجينا تخطف الأنظار في الدوري السعودي.. ما القصة؟ (فيديو)

خطفت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة النصر أمام الرياض، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

تلقى فريق تشيلسي خسارته الأولى بالدوري الإنجليزي 2025/26، بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا