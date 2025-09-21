مباريات الأمس
تقرير أنجولي يكشف مفاجأة حول سبب غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك

12:18 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

ذكرت تقارير صحفية أن سبب غياب الجناح الأنجولي، شيكو بانزا، عن مواجهات الزمالك الماضية ليس فني أو بسبب الإصابة.

ووفقا لشبكة "Visual Foot" الأنجولية، فإن اللاعب طالب بمستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح تقرير الشبكة أن الوضع قيد التفاوض بين اللاعب وإدارة النادي، ولكن لم يتوصل الطرفين إلى حل نهائي حتى الآن.

وغاب بانزا عن المواجهتين الماضيتين للزمالك، حيث فاز الفارس الأبيض على المصري البورسعيدي بثلاثية، وانتضر على الإسماعيلي بثنائية دون رد في الدوري.

وانضم اللاعب الأنجولي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 680 ألف يورو.

فريقان لم يخسرا في الدوري الإنجليزي 2025/26.. من هما؟

الموعد والمرشحين ..كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية

شيكو بانزا الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك المصري الإسماعيلي
