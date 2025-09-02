أعلن أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة النادي الأهلي، تولي عماد النحاس القيادة الفنية بصورة مؤقتة للفريق بعد رحيل الإسباني ريبيرو.

شوبير، أوضح خلال حلقة أمس الإثنين من برنامجه، أن إدارة النادي لن تستعجل في اختيارها للمدير الفني الجديد خلفًا لريبيرو، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

عماد النحاس الذي اتجه في موسم 10/11 للتدريب عقب اعتزاله كرة القدم سبق وتولى القيادة الفنية للأهلي مرة واحدة وكانت بالموسم الماضي حين حلّ خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

إدارة الأهلي كانت قد أنهت التعاقد مع كولر عقب ودافع الفريق لدوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

ونجح النحاس في قيادة فريق الأهلي لتتويج بلقب الدوري بعدما وصل للنقطة 58 بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

وقاد النحاس فريق الأهلي بـ 6 مباريات لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة منهن كما سجل الفريق خلالها 21 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي بعد فترة التوقف الدولي عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

"كلام مش مظبوط".. شوبير يفجر مفاجأة حول الشرط الجزائي لـ ريبيرو وتحرك الأهلي

صدمة للأهلي والزمالك .. إعلان التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من الدوري



