قصة هتاف "لا يا بيبو لا.. لا ملكش حق"

"اعتذار تريزيجيه وأزمة صحية".. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وسيراميكا

"خسارة واحدة".. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز بعد اقتران اسمه بالأهلي؟



كتب ـ نهى خورشيد:

أعرب علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن رضاه النسبي بأداء لاعبيه أمام الأهلي، رغم الخسارة.

وقال ماهر في تصريحاته عقب اللقاء: "مبروك للأهلي، واجهنا فريقاً كبيراً، ودائماً عندما نلعب أمامه نكون تحت ضغط أو نواجه بعض المشكلات، وكنا قادرون على تسجيل هدف، لكن لن أتحدث عن كرة لاكاي، لكن النهاية لعبنا أمام فريق كبير".

وأضاف: "لاعبو سيراميكا بذلوا مجهوداً كبيراً، لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استعدنا توازننا وصنعنا أكثر من فرصة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، الفرق الأخرى تلجأ للدفاع أمام الأهلي، أما نحن فاخترنا الهجوم".

وتابع ماهر:"استقبلنا هدفاً تحت الضغط، لكننا عدنا سريعاً وظهرنا بشكل أفضل، التسجيل واللعب أمام الأهلي ليس سهلاً، ومع كل الأرقام الكبيرة لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد، أحاول دائماً إيجاد حلول والعمل على عقلية اللاعبين، لكن شخصية اللاعب تظل عاملاً حاسمة".

وأوضح المدير الفني لسيراميكا: "لدينا الوقت من أجل تحسين الأداء، وعمرو السولية تأقلم سريعاً معنا، ونعمل على رفع دوافع اللاعبين للوصول إلى المربع الذهبي، وهو أمر صعب، لم أشعر في أي لحظة أن المباراة خرجت من أيدينا، لكن إهدار الفرص أصعب ما يواجه أي مدرب".

وعن بعض الفرص الضائعة، قال: "كرة كريم نيدفيد كانت كفيلة بأن تكون هدف، لكن لم يكن هناك توفيق".

وأتم ماهر تصريحاته بتوجيه رسالة إلى النجم المصري محمود حسن تريزيجيه قائلاً: "تريزيجيه لاعب كبير، والجمهور لا يجب أن يكون قاسي عليه، الجماهير مطالبة بمساندة اللاعبين ودعمهم، وليس الضغط عليهم".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا خسر بهدف نظيف على يد نظيره الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة حرس الحدود





وكيل رامون دياز يعلنها: تلقينا استفساراً لتدريب الأهلي



