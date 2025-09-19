مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

3 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة حرس الحدود

11:08 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    جماهير الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرض فريق الأهلي لضربة قوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.

إصابة أحمد رمضان "بيكهام"

أحمد رمضان "بيكهام" تعرض لإصابة في الدقيقة (59) من عمر مباراة سيراميكا كليوباترا لتم استبداله بزميله مصطفى العش.

وأوضح مصدر مسؤول في الجهاز الفني خلال تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية على موضع إصابته لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.

اقرأ أيضًا:
"منصب جديد لسيد عبدالحفيظ".. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأت عن هيكلة مجلس إدارة الأهلي

جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه.. ورد غير متوقع من اللاعب (فيديو)

محمد يوسف يعلن عبر "مصراوي" قراره الأخيرة بشأن الرحيل عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي أحمد رمضان بيكهام إصابة بيكهام موعد مباراة الأهلي القادمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"جون إدوارد ناجح".. عفت نصار يعلق على مستوى الزمالك في الدوري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف