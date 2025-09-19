ضربة قوية للأهلي قبل مباراة حرس الحدود
تعرض فريق الأهلي لضربة قوية خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الدوري.
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة.
إصابة أحمد رمضان "بيكهام"
أحمد رمضان "بيكهام" تعرض لإصابة في الدقيقة (59) من عمر مباراة سيراميكا كليوباترا لتم استبداله بزميله مصطفى العش.
وأوضح مصدر مسؤول في الجهاز الفني خلال تصريحات خاصة لمصراوي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية على موضع إصابته لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب.
موعد مباراة الأهلي القادمة
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.
ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا
ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.
