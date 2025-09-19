كتب - نهى خورشيد

أصدر نادي زد، بياناً مساء اليوم الجمعة بخصوص الأخطاء التحكيمية، بعد تلقي الفريق الكروية هزيمة من نظيره بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء البيان كالأتي

السيد الأستاذ/ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة وبعد

يتشرف نادي زد بأن يتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى الرسمية بشأن القرارات التحكيمية الأخيرة التي واجهها النادي في عدد من المباريات والتي نرى أنها أثرت بصورة مباشرة على نتائج الفريق ومسار المنافسة، ومن أبرزها:

. مباراة النادي مع الإسماعيلي، وما شابها من قرارات تحكيمية أثارت علامات استفهام كبيرة.

مباراة النادي مع بيراميدز، حيث شهدت المباراة تجاوزات تحكيمية واضحة كان لها أثر مباشر على سير ونتيجة اللقاء.

ونخص بالذكر ما حدث في مباراة الأمس أمام نادي بيراميدز، بقيادة الحكم الكابتن / محمد معروف، حيث تغاضى عن حالة طرد صريحة للاعب / أحمد سامي في الشوط الثاني، وهو القرار الذي كان كفيلا بتغيير مسار المباراة بشكل جذري. كما تكررت القرارات العكسية طوال اللقاء بصورة أثرت سلبيًا على اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وانعكست في النهاية على طرد المدير الفني بشكل غير مبرر في صورة بدت وكأنها استفزازية.

إننا في نادي زد نؤكد على الاحترام الكامل والدعم المستمر لمنظومة التحكيم المصرية والحكام المصريين، وندرك حجم الضغوط الواقعة عليهم في ظل المنافسة القوية هذا الموسم. ومع ذلك، فإن استمرار مثل هذه القرارات المؤثرة قد ينعكس بالسلب على سمعة وقوة المسابقة المحلية، خصوصا في ظل اعتراضات متكررة من عدد من الأندية على الأداء التحكيمي.

وعليه، نرجو من سيادتكم

1. مراجعة شريط المباراة محل الاعتراض (مباراة زد × بيراميدز).

2. إعادة تقييم أداء طاقم التحكيم، وخاصة الحكم محمد معروف، في ضوء الحالات المثيرة للجدل.

3. اتخاذ ما ترونه مناسبًا من إجراءات تضمن عدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً، بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير