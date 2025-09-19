مباريات الأمس


وكيل رامون دياز يعلنها: تلقينا استفساراً لتدريب الأهلي

10:01 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    رامون دياز مدرب بيراميدز
    رامون دياز
    رامون دياز مدرب الأهلي المحتمل
    رامون دياز
    رامون دياز
كتب ـ وسام محمد:

أعلن أندريه كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب أولمبيا الباراجواياني السابق، تلقيهم عرضًا لتدريب فريق الأهلي.

وقال وكيل دياز في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"تلقينا بالفعل استفساراً غير رسمياً عن إمكانية تدريب رامون دياز للنادي الأهلي".

وأضاف أندريه كوري:"تواصل معنا بعض الوكلاء لاستطلاع رأينا حول تدريب دياز للأهلي خلال الفترة المقبلة، والأهلي نادِ كبير ولو قدم عرضًا رسميًا لنا سنهتم بالأمر".

وأتم وكيل دياز تصريحاته بقوله:"نمتلك عروضًا أخرى من الدوري البرازيلي بالإضافة إلى عرضين من منتخبين".

وكان رامون دياز قد تولى تدريب أوليمبيا أسونسيون، في 17 يوليو، وقاد الفريق في 7 مباريات فقط، حقق خلالها فوزين وتعادلًا، بعدها خسر 3 مواجهات وتعادل في لقاء، ليقرر الرحيل.

وترك رامون وإميليانو دياز أوليمبيا في المركز التاسع بين 12 فريقًا متنافسًا في بطولة الدوري الباراجواياني.

ويمتلك رامون دياز تجربة سابقة في الدوري المصري، إذ تولى تدريب بيراميدز، خلال الفترة من فبراير 2019 حتى مايو من نفس العام.

رامون دياز مدرب الأهلي الأهلي






إعلان