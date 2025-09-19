الجمعية العمومية.. أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

انطلقت عند التاسعة من صباح اليوم الجمعة عمليات تصويت أعضاء الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي لتستمر عمليات التصويت حتى السابعة مساءً.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي سابق، أن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي تتضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.

أبرز التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

1) نقل الاختصاصات الإدارية:

تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

2) تنظيم اعتماد الميزانية:

وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

3) استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:

نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وأشار النادي الأهلي، إلى أن هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.