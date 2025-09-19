مباريات الأمس
"لا يا بيبو لا".. لافتات لمحمود الخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

11:57 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

تصوير - يوسف محمد

بدأ تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث ينتهي في تمام الساعة السابعة مساء.

وحرص أعضاء الأهلي على مساندة محمود الخطيب رئيس النادي، حيث رفعوا لافتات كُتب عليها: "بيبو وجود قرار مش إختيار"، "لا يا بيبو لا، لا مالكش حق".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أعلن عدم ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء للفترة الجديدة بسبب مرضه، وهو ما رفضه مجلس إدارة المارد الأحمر.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

لافتات لمحمود الخطيب الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم الجمعية العمومية للأهلي محمد الخطيب الخطيب
